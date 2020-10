“La consapevolezza dei rischi per aiutare a proteggersi”, Aief incontra i cittadini

MANTOVA – Mantova “La consapevolezza dei rischi per aiutare a proteggersi”, è questo il tema che verrà trattato in un incontro organizzato da Aief (associazione italiana educatori finanziari) con il patrocinio del Comune di Mantova, sabato 17 ottobre alle 10 nella Sala degli Stemmi in via Frattini. Relatori dell’evento gli educatori finanziari Gianlugi Corniani , Davide Giudice e l’avvocato Nicola Turzi . Ospiti, tra gli altri, il questore di Mantova, Paolo Sartori e il sindaco Mattia Palazzi . Il meeting di Mantova è solo uno dei tanti organizzati dal Aief, e patrocinati dal Mef, in giro per l’Italia nel mese, ottobere, Edufin, educazione finanziaria. Si tratta di un breve corso sul ruolo dell’Aief e nello specifico dell’educatore finanziario, il quale, giusto sottolineare, non rappresenta nessun istituto bancario o assicurativo che sia pubblico o privato, ma ha lo scopo di spiegare al cittadino come fare scelte economiche sostenibili in ambiti familiari e lavorativi. Aief svolge attività in diversi ambiti, da quello istituzionale a quello scolastico, dalla sfera privata a quella sociale fino quella aziendale. Essere previdenti, infatti, per poter affrontare spese impreviste può fare la differenza e sapere spendere meglio può aiutare a risparmiare di più. Le soluzioni assicurative, adottabili sia dal dipendente che dal libero professionista, possono coprire aree della vita di diversa natura come la salute, la famiglia, la casa e anche il periodo del pensionamento. L’educatore finanziario Aief, perciò, lavora per migliorare le conoscenze economiche e finanziarie dei cittadini, aiutandoli a riconoscere e a utilizzare al meglio i prodotti più diffusi e fare scelte consapevoli.

Per un ottimale organizzazione dell’evento e per ottemperare alle vigenti misure anti Covid, gli organizzatori chiedono agli interessati di dare comunicazione della presenza a il seguente numero telefonico entro il 16 ottobre,

347/ 9345548. Gli accessi ai locali sono limitati a 50.