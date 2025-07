La cultura chiama, Fondazione Comunità Mantovana risponde

MANTOVA Sono ben 53 i progetti presentati in questi mesi a Fondazione Comunità Mantovana per la promozione di cultura, arte ambiente: “Un segno che in tempi di crisi geopolitica e di incertezza economica, le persone cercano rifugio nella bellezza e nell’arte” commenta il presidente della Fondazione Carlo Zanetti. Per rispondere alle numerose richieste l’ente filantropico ha messo a disposizione 218.500 mila euro, che dopo l’approvazione in Cda, sono destinati a varie iniziative sul territorio. La maggior parte di esse sono risultati eventi musicali e teatrali, festival, ristrutturazioni o restauri di strutture ammalorate.

Il Consiglio di amministrazione ha anche approvato 4 richieste extra bando: una proposta del gruppo Ricercare Ensemble per alcuni spettacoli corali nell’ambito del calendario de Le Meraviglie Cantate: una domanda di contributo da parte dell’Accademia Virgiliana per mettere online le biografie di tutti gli accademici; una richiesta di restauro del campanile della parrocchia di San Pietro Apostoli di Goito e una domanda per l’ampliamento del deposito del Museo Diocesano di Mantova.

A breve saranno comunicate le decisioni del CDA in merito al Bando Sport e giovani, scaduto lo scorso 27 giugno.

La scadenza del prossimo bando, il sociosanitario, è fissata per il 26 settembre. Le informazioni sono disponibili sul sito della Fondazione: https://www.fondazione.mantova.it/grants/bando-socio-sanitario-2025/