La Polizia di Stato e l’associazione ABEO insieme per la festa dell’Epifania

Nella mattinata di ieri la Befana, tanto attesa dai più piccoli, è passata per le corsie del reparto di pediatria dell’Ospedale Carlo Poma di Mantova, vestendo la divisa dei poliziotti della Questura di Mantova e della Polizia Stradale.

I poliziotti, insieme al Presidente dell’Associazione ABEO Vanni Corghi, al primario del reparto, alla capo sala e ai volontari, hanno portato un sorriso e un momento di spensieratezza a chi sta affrontando un momento difficile. I regali sono stati distribuiti tra la gioia e lo stupore sotto lo sguardo amorevole delle mamme lì presenti.

L’iniziativa, promossa da ABEO di Mantova (Associazione Bambino Emopatico Oncologico), ha avuto come obiettivo quello di rendere più gioioso e sereno il soggiorno di quei bambini coraggiosi che hanno dovuto trascorrere le feste in ospedale, soprattutto l’Epifania, con un gesto di grande affetto al quale la Polizia di Stato è stata orgogliosa di partecipare.