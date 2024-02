Ladri in periferia: colpita un’abitazione a Castelletto Borgo

MANTOVA Ladri in azione nella serata ieri in periferia. A chiedere l’intervento delle forze dell’ ordine verso le 20.30 di mercoledì scorso è stata la proprietaria di un’abitazione in via Leone De’ Sommi a Castelletto Borgo, in territorio del Comune di Mantova. Quando la donna ha fatto rientro a casa ha visto che una finestra era aperta e a quel punto ha chiamato la Polizia. Sul posto poco dopo giungevano gli agenti di una Volante che effettuavano un sopralluogo insieme alla padrona di casa. I malviventi che erano entrati dalla finestra avevano messo completamente a soqquadro le stanze dell’abitazione e data la confusione la donna non era in grado di dire se effettivamente era stato rubato qualcosa, perciò si riservava di fare successivamente un’integrazione alla propria denuncia.