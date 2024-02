Serie di bancarotte: imprenditore condannato a 4 anni e 2 mesi di reclusione

MANTOVA L’accusa ha chiesto una condanna a sette anni di reclusione, lui se l’è cavata (si fa per dire, ndr) con quattro anni e due mesi, pena che però non verrà sospesa. Questa la sentenza emessa oggi dal gup Arianna Busato nei confronti di Simone Bellintani, 52enne di Mantova. Bellintani è noto a Mantova e non solo per la sua attività imprenditoriale nel campo del commercio. In questo processo, celebrato con rito abbreviato grazie al quale ha potuto usufruire dello sconto di un terzo della pena, era accusato di una serie di casi di bancarotta relativamente a società e negozi di abbigliamento. Il giudice ha riconosciuto la continuità dei reati contestati all’imputato e nel contempo ha escluso la recidiva specifica, e ciò ha comportato un’ulteriore riduzione della pena finale, per la quale comunque non è prevista la sospensione.