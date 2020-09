L’assessore Rolfi: tour a Curtatone, Cerese e Viadana

MANTOVA – Domani sarà nel mantovano l’assessore all’agricoltura di Regione Lombardia Fabio Rolfi.

Come prima tappa alle ore 15 sarà in compagnia del candidato sindaco di Curtatone Carlo Bottani e del responsabile organizzativo provinciale della Lega Salvini Manuel Pignatti. Insieme visiteranno la latteria Ponteventuno a Cerese e il caseificio San Silvestro. Verso le 16.15 sarà a Viadana per un tour in alcune aziende agricole, assieme al candidato sindaco Nicola Cavatorta. L’assessore in particolare si recherà all’agricola Bertia corte nuova di San Matteo delle Chiaviche, al salumificio Barilli a Cavallara, all’agricola Botteghi Giuseppe a Buzzoletto, all’azienda agricola Borelli. Al termine, alle ore 20 incontrerà il sindaco facente funzioni Alessandro Cavallari. Seguirà apericena presso il bar Pinki dove incontrerà cacciatori e agricoltori viadanesi.