Lavoro: nel triennio assunti 51 giovani grazie al progetto “Finalmente una gioia”

MANTOVA – «I dati forniti dal consigliere Baschieri sono molto parziali: infatti riguardano solo l’anno 2020 (anno, come tutti sanno, molto complicato anche sotto l’aspetto occupazionale)». Così inizia la replica del Comune all’intervento pubblico del capogruppo di Forza Italia che ha evidenziato come il progetto “Finalmente una gioia” per collocare stagisti giovani e meno giovani nel mercato del lavoro abbia subito una battuta d’arresto. Specie per gli over 50, dove nessun corso, su 41 candidati, ha portato a una sola assunzione.

«È bene ricordare che i Comuni non hanno deleghe specifiche sulle politiche attive del lavoro, di competenza invece provinciale – commentano gli assessori Giovanni Buvoli (lavoro) e Andrea Caprini (welfare) –, ma abbiamo deciso che non potevamo stare a guardare. Siamo convinti che le famiglie dei 57 ragazzi che hanno trovato un posto di lavoro stabile siano soddisfatti della riuscita di questo progetto. Stiamo parlando del 28% di assunzioni rispetto ad una media provinciale del 15/17 %. Il Comune di Curtatone ha aderito da tempo e stiamo ipotizzando di estendere il progetto a livello di distretto».

Sempre da via Roma si documenta che dei 201 tirocini avviati dal 2018 a oggi, 42 sono stati attivati nel 2020 e 3 nel solo gennaio 2021 mentre di 51 assunzioni, 14 sono state effettuate nel 2020 e una nel gennaio 2021. La stessa amministrazione rettifica che degli over 50 coinvolti, una è stata assunta a tempo indeterminato.