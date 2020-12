Pallavolo serie A1 f – Vbc martedì in campo con Novara. Givova nuovo sponsor tecnico

CASALMAGGIORE Conferenza stampa di fine 2020 per la Vbc in attesa di riprendere le ostilità martedì 5 con Novara (fischio d’inizio ore 19). In videoconferenza, con giornalisti e tifosi, in Baslenga vi erano il presidente Massimo Boselli Botturi, il dg Giovanni Ghini e la schiacciatrice Dayana Kosareva, cooordinati dall’addetto stampa Manuel Bongiovanni. Un modo diverso di chiudere un anno tribolato e fare un piccolo bilancio. «Sono saltate due partite a Trento e Perugia – commenta il presidente – E si gioca a singhiozzo. Una situazione non facile da gestire anche se siamo già a quasi 500 tamponi negativi. Giocheremo il 5 e il 9 con Novara e Scandicci, mentre la Coppa Italia è stata rinviata dopo la regular season. Ci giochiamo l’ottavo posto con Firenze mentre probabilmente il recupero con Busto sarà dopo il ritorno con la stessa Busto. Nonostante la criticità devo annunciare due nuove partnership: Trasporti Pesanti, sui calzoncini, e il nuovo sponsor tecnico da gennaio sulle maglie: Givova. Siamo anche vicini all’arrivo di una nuova giocatrice, da un campionato europeo e che ha giocato in Italia». Boselli sottolinea le difficoltà. «Le società sono in crisi per la mancanza di introiti e la difficoltà di reperire sponsor. E lo Stato ha fatto 0 fino a oggi. Non ha ancora emanato i decreti attuativi del Credito d’Imposta per le Aziende che scade il 31 dicembre. Lo sport è a un punto di non ritorno e senza pubblico non possiamo sopravvivere. La gente, come va in Chiesa o nei centri commerciali, deve tornare nei palazzetti. Così non si va avanti e ci troveremo a recuperare i danni prodotti dopo anni di lavoro». A tal proposito si parla di togliere le retrocessioni. (sm)