Le Fiamme Gialle celebrano San Matteo: fede, memoria e impegno civile

MANTOVA Nella mattinata di lunedì 22 settembre, nella suggestiva Chiesa “Santa Maria del Gradaro” di Mantova, i Finanzieri in servizio presso il Comando Provinciale della Guardia di Finanza e Reparti dipendenti della Provincia, unitamente ad una rappresentanza delle Fiamme Gialle in congedo, con una Celebrazione Eucaristica sobria ma profondamente sentita, hanno ricordato San Matteo Apostolo, Santo Patrono del Corpo della Guardia di Finanza. San Matteo è stato riconosciuto, Santo Patrono della Guardia di Finanza, nell’aprile 1934, dal Cardinale Eugenio Pacelli, futuro Papa Pio XII, in accoglimento dell’istanza avanzata dal Comandante Generale e sostenuta dall’Ordinario Militare, del tempo. Nel corso della Celebrazione, è stata ricordata la figura dell’Apostolo Matteo, pubblicano ed esattore delle tasse, mettendo in evidenza la Sua pronta disponibilità alla “chiamata di Cristo” e ricordando come le Fiamme Gialle siano chiamate a svolgere, con coerenza, correttezza e impegno, la propria missione istituzionale, quali “Sentinelle della Giustizia”, perseguendo l’obiettivo del bene comune e dell’equità sociale, attraverso il contrasto ad ogni forma di illecito economico-finanziario nonché adoperandosi, “a tutto campo”, nella promozione della “cultura della legalità”. La Celebrazione odierna è stata occasione, altresì, per ricordare i caduti della Guardia di Finanza. Organizzata anche una Raccolta Benefica da parte del Personale. Nell’occasione, il Comandante Provinciale, Colonnello Antonello Cefalo, ha rivolto, al Personale, parole di sentito ringraziamento, per la dedizione al servizio e l’impegno profuso.