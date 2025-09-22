Mantova accende la Notte della Ricerca: scienza, tecnologia e creatività per tutti

MANTOVA Venerdì 26 settembre torna la Notte della Ricerca di Unimore, l’evento che ogni anno trasforma le città di Modena, Reggio Emilia e Mantova in grandi laboratori aperti a tutti con attività gratuite, coinvolgenti e pensate per un pubblico di tutte le età. L’evento è un’occasione unica per entrare in contatto diretto con il mondo della ricerca e dell’innovazione, attraverso esperimenti, dimostrazioni interattive, giochi, laboratori, mostre e visite guidate. Il programma ricchissimo vede oltre 130 gruppi di ricerca distribuiti nelle tre città ed in sette sedi diverse.

Anche Mantova partecipa alla Notte della Ricerca, con un ricco programma dalle 19.00 alle 23.00. I visitatori potranno sperimentare la robotica avanzata in ambienti virtuali, osservare in azione robot collaborativi e veicoli autonomi, scoprire le potenzialità dei materiali intelligenti come cristalli ottici e polimeri riciclabili e approfondire l’elettronica organica applicata all’IA. La biodiversità acquatica sarà esplorata attraverso l’osservazione al microscopio di organismi che popolano le acque dolci, bioindicatori preziosi per la salute degli ecosistemi. Anche qui, la sicurezza informatica sarà al centro di dimostrazioni pratiche sulle vulnerabilità software e la protezione dei sistemi intelligenti, mentre un gioco interattivo unirà musica, lingue e intelligenza artificiale, trasformando l’ascolto musicale in un’esperienza creativa.

La Notte della Ricerca di Unimore si conferma un’occasione straordinaria per riscoprire la bellezza della conoscenza, avvicinarsi alla scienza in modo semplice e divertente, e incontrare da vicino le persone che ogni giorno lavorano per costruire il futuro. L’evento è gratuito e aperto a tutti.