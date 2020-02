Le presta il cellulare per una telefonata e lei lo ruba. Nei guai una 19enne beccata grazie alle telecamere

MANTOVA – Ruba il cellulare e scappa, beccata grazie alle telecamere. Nei guai è finita una 19enne con già delle denunce alle spalle e residente in città. Il fatto è avvenuto lo scorso 4 febbraio ai danni di un 24enne di citt. Il giovane aveva prestato il suo telefono alla ragazza per effettuare solamente una telefonata ma quest’ultima, approfittando di un attimo di distrazione del 24enne, si era allontanata senza restituire lo smartphone del valore di circa 150 euro. Grazie al costante presidio messo in atto della Polizia Locale in piazza Cavallotti, che poco prima aveva identificato un gruppo di ragazzi, tra cui la 19enne, e grazie alle immagini delle telecamere di videosorveglianza cittadina, l’autrice del reato è stata smascherata e denunciata.

“Ancora una volta grazie alla presenza costante della Polizia Locale in Piazza Cavallotti – ha detto l’assessore del Comune di Mantova Iacopo Rebecchi – e alle telecamere installate è stato possibile individuare l’autore di un reato”.