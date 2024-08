Le truffe online riguardanti gli investimenti, sono aumentate in maniera esponenziale

MANTOVA La rete internet è una grande opportunità ma può anche esporre a rischi, dai quali occorre sapersi proteggere. Ecco perché la sicurezza digitale diventa parte integrante della nostra cultura finanziaria sostiene il responsabile dello sportello antitruffa della CNA, il portavoce Franco Bruno. La ragione per cui CNA welfare ha messo a punto una guida di consigli utili per prevenire le truffe finanziarie per i pensionati artigiani. La guida –spiega Bruno – raccoglie le precauzioni e le buone prassi da mettere in pratica per prevenire le truffe finanziarie in particolare quelle online , rafforzando la sicurezza e riducendo i fattori di vulnerabilità e i comportamenti economicamente rischiosi. Si tratta di una guida –prosegue Bruno- che passa in sintesi in rassegna le varie tipologie di tentativi di truffe : verificare con attenzione le proposte vantaggiose di investimenti da parte di soggetti finanziari probabilmente non autorizzati . Nel dubbio consultare sempre la propria Banca di fiducia . Oppure la sezione “ Avvisi ai risparmiatori” del sito della Consob e verificare se nei confronti del soggetto in cui il pensionato si è imbattuto la CONSOB ha pubblicato un warning e/o ha adottato un provvedimento con cui gli ordina la cessazione dell’attività svolta tramite WEB, come difendersi dei rischi dei pagamenti elettronici , mai rivelare le proprie credenziali, codici di accesso e password, dal momento che si rischia di cadere nella trappola dei truffatori e di pregiudicare la possibilità di avere il rimborso delle somme sottratte.