Lesioni sportive più comuni: il recupero e la riatletizzazione

Sesto e ultimo articolo della rubrica “Chinesiologia: sport, benessere e salute”

del dott. Aaron Ongari, Chinesiologo Clinico LM67, Posturologo e Preparatore atletico

MANTOVA – Ogni atleta, amatore o professionista, prima o poi si confronta con una lesione sportiva, l’aspetto che accomuna tutte le discipline. Conoscere le più frequenti e sapere come intervenire è fondamentale.

Secondo studi scientifici aggiornati, gli infortuni più comuni sono: distorsione della caviglia, concussion (commozione cerebrale), strappi muscolari e lesioni interne al ginocchio (LCA e menischi). Scopriamole insieme.

1. Distorsioni di caviglia

La classica “storta” (inversione del piede) rappresenta il 25–30% delle lesioni. Senza un recupero adeguato, il 40% recidiva. Come procedere? Protocollo RICE (Riposo, Ghiaccio, Compressione, Elevazione) e la visita in Pronto Soccorso, sono il primo step. Segue l’intervento del Chinesiologo, professionista di riferimento per il recupero motorio: valuta stabilità, mobilità, equilibrio e rieduca la dinamica del passo. Successivamente somministra esercizi progressivi per potenziare caviglia, muscoli plantari, polpaccio, coscia, gluteo e il core.

Attenzione: l’uso dei cuscini propriocettivi va riservato alla fase finale, introdurlo precocemente è un errore molto comune. La caviglia mal riabilitata genera instabilità cronica, lesioni al ginocchio e osteoartrosi. Quindi, anche se la caviglia migliora, finisci sempre il percorso completo! Il miglior trattamento è la prevenzione con esercizi chinesiologici.

2. Concussion (commozione cerebrale)

È una commozione cerebrale causata da colpi alla testa, frequente negli sport di contatto. Il primo passo è il riposo e la valutazione specialistica. Sotto supervisione del Chinesiologo Clinico LM67, specializzato in recupero e rieducazione motoria adattata alla patologia, prevede un progressivo ritorno ad attività cognitive e motorie, con valutazioni di riflessi, equilibrio e coordinazione (intra e intermuscolare, oculomotoria, oculo-manuale e oculo-podalica). Per esperienza affermo che «l’allenamento tecnico di forza stimola le capacità cognitive, ma deve essere somministrato solo dal chinesiologo specializzato in tecnica di esecuzione». (Leggi l’articolo precedente sull’allenamento di Forza nella mia web).

3. Strappi muscolari (Femorali e Quadricipite)

Rappresentano il 10 – 15% delle lesioni con recidiva in 1 atleta su 3, per riabilitazione inadeguata (spiego il perché nell’articolo su ginocchio e su pavimento pelvico, nella mia web).

Gli strappi muscolari in generale, sono sempre in relazione a disequilibri del bacino e disallineamenti posturali (leggi l’articolo sulla postura). Dopo la valutazione medica e il protocollo RICE, il Chinesiologo organizza il tuo piano di recupero motorio. Propone esercizi di mobilità (tenendo conto dell’aspetto fasciale), seguiti da rinforzo concentrico, isometrico ed eccentrico, con potenziamento neuromuscolare.

Si tratta di una rieducazione motoria completa, propedeutica alla Fase di riatletizzazione (il recupero della performance sportiva).

4. Lesioni interne del ginocchio (LCA, Menisco)

Le lesioni del legamento crociato anteriore “LCA” ( scritto anche ACL) costituiscono il 5–10% delle lesioni al ginocchio, mentre le lesioni meniscali il 10–20%. Spesso si sovrappongo e interessano anche il legamento esterno e/o mediale: la così detta “triade infausta”.

Ogni caso deve essere valutato individualmente, considerando età e livello di attività fisica:

– In caso di TRATTAMENTO CONSERVATIVO (senza chirurgia) il Chinesiologo LM67, specializzato in esercizio fisico terapeutico adattato alla patologia FKT (secondo il decreto legislativo 28 febbraio del 2021 n. 36), conduce il programma di recupero .

– In caso di CHIRURGIA: la rieducazione inizia in ospedale, ma il piano motorio chinesiologico parte già dalla 2ª settimana, con mobilità, stabilità, controllo neuromotorio, propriocezione e simmetria nella dinamica del passo.

Il programma prosegue con il potenziamento della catena cinetica (gluteo, coscia, polpaccio e core) e il recupero graduale delle attività di vita quotidiana e sportiva.

Ricorda che un ginocchio non adeguatamente recuperato comporta instabilità cronica, lombalgie, dolore al ginocchio opposto e degenerazione artrosica dello stesso.

Percorso di recupero e riatletizzazione

Il Chinesiologo segue questo iter strutturato:

1. VALUTAZIONE INIZIALE: in collaborazione con il medico, si definisce la gravità.

2. FASE ACUTA (DOLOROSA): medico e fisioterapista gestiscono il dolore e stabilizzazione.

3. FASE INTERMEDIA (dalla 1ª settimana): il chinesiologo somministra FKT per riprende il cammino, stabilità, equilibrio e propriocezione.

4. FASE AVANZATA: qui il chinesiologo somministra gli esercizi isometrici, concentrico-eccentrici, prima in catena chiusa e poi specifici, considerando l‘aspetto posturale.

5. FASE SPORTIVA: LA RIATLETIZZAZIONE: reintegrazione sportiva con test di performance, strategie personalizzate, educazione posturale e prevenzione recidive.

Chinesiologo clinico: il tuo partner per il ritorno

ll Chinesiologo LM67 è abilitato legalmente alla somministrazione di esercizio terapeutico (FKT per il benessere e salute) e alla riatletizzazione adattata alla patologia. Attraverso test posturali e funzionali individua gli esercizi sicuri e mirati, evitando sovraccarichi. Con riprogrammazione posturale, tecniche neuromuscolari e la progressione graduale dei carichi, ti guida passo dopo passo nel ritorno alle attività quotidiane e sportive.

Kinesis: perché è importante

Le lesioni più frequenti coinvolgono muscoli, specialmente arti inferiori e ginocchia. Il recupero post-lesione o post-operatorio, se non adeguato, predispone a problemi cronici a lungo termine. È importante quindi una valutazione iniziale e una progressione mirata.

Se hai subito una distorsione, uno strappo, una lesione al ginocchio o soffri di dolori muscolo-scheletrici, affidati a un Chinesiologo Clinico per un piano terapeutico personalizzato per riportarti in forma, prevenendo recidive. Il movimento “kinesis”, se guidato da chi lo conosce, è la tua medicina.

“Muoviti bene, poi muoviti molto.”

