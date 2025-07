Amministrazione di Porto Mantovano e residenti delle frazioni a confronto

PORTO MANTOVANO – L’amministrazione comunale di Porto Mantovano promuove una serie di appuntamenti tra la gente, ribattezzata “Incontri di Frazione”, con l’obiettivo di favorire il dialogo diretto con i cittadini e raccogliere osservazioni, esigenze e proposte utili alla crescita della comunità.

Il primo appuntamento è fissato per questo mercoledì, alle ore 21, al Parco XXV Aprile di Soave. «Sarà un’occasione importante – dichiara il sindaco Maria Paola Salvarani – per confrontarci su temi concreti, ascoltare le necessità del territorio e lavorare insieme per migliorare la qualità della vita dei nostri concittadini. Oggigiorno la partecipazione attiva è fondamentale per una comunità coesa e consapevole. Durante la serata l’amministrazione renderà partecipi i cittadini dei progetti che coinvolgono la frazione oltre a relazionare sulle tematiche più specifiche». Gli amministratori comunali hanno rassicurato i presenti di avere messo in campo tutte le energie disponibili per risolvere le criticità che di volta in volta verranno segnalate. Tutta la comunità è invitata a partecipare. Il dialogo avviato, già tangibile con un’altra iniziativa molto apprezzata dai cittadini, ovvero il banchetto mensile della giunta al mercato contadino, per tutta la durata del mandato attraverso. Seguiranno ulteriori incontri nelle altre frazioni del Comune, che verranno comunicati successivamente.

Matteo Vincenzi