Liceo Belfiore, inaugurata la mostra su laboratorio di fisica

MANTOVA “Cent’anni in laboratorio” è il titolo della mostra che il Liceo Scientifico Belfiore, in occasione del centenario della sua istituzione, ha deciso di allestire nella Sala della Colonna di Piazza Leon Battista Alberti.

Nello specifico, si tratta di una mostra connessa all’attività del laboratorio di fisica del Belfiore, e ha come oggetto proprio le strumentazioni scientifiche di rilevanza storica. I veri protagonisti della selezione e dell’allestimento degli strumenti, nonché della predisposizione delle schede esplicative – accessibili tutte attraverso il QR-code – sono i ragazzi della 4^D, indirizzo ordinamento con potenziamento di fisica.

“La strumentazione esposta fa parte della collezione storica del nostro liceo, ma la catalogazione e le schede esplicative per illustrarne funzioni e valore scientifico sono state realizzate da noi” spiega la studentessa Lucia Filippini. “Ogni strumento è stato raggruppato per tipologia di appartenenza – continua Andrea Zaniboni, rappresentante d’istituto del Liceo Belfiore. – Qui, per esempio, tra gli strumenti che riguardano il suono, troviamo l’apparato di Quincke che è in pratica il precursore della tromba”. “Tutte le strumentazioni sono perfettamente funzionanti – chiarisce infine Tommaso Marcotti -, le abbiamo prima pulite e poi messe a punto di modo che potessero essere provate, aggiungendovi anche dei video esplicativi per chiarirne la funzionalità”.

Sotto la guida della prof.ssa Laura Francesio, docente di fisica, e la supervisione di Alkemika, gli studenti hanno saputo realizzare un progetto di notevole valore formativo, mettendo in pratica “un’esperienza fortemente significativa a livello didattico così da poter auspicare la possibilità di replica anche con altre discipline e in altri contesti”, commenta la dirigente, dott.ssa Cristina Patria.

“Quando i ragazzi riescono a diventare realmente protagonisti del fare scuola, al di là della classica lezione frontale, allora si ha il reale apprendimento della materia studiata”. L’inaugurazione della mostra è prevista per oggi, 21 aprile, e durerà fino al 7 maggio prossimo per continuare in pianta stabile presso la sede del Liceo Scientifico Belfiore in via Tione.

Barbara Barison