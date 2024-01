Lite condominiale: la Polizia costretta a intervenire

MANTOVA Una città, hinterland compreso, impegnata a litigare. Dopo gli interventi dei giorni scorsi da parte degli agenti della Volante della questura per sedare liti fra padroni di cani più o meno indisciplinati (riferito più ai padroni e che ai cani), l’altro ieri la Polizia è intervenuta a San Giorgio per il più classico dei litigi: due nuclei famigliari che abitano nello stesso condominio che per poco non sono venuti alle mani per i soliti futili motivi: bambini rumorosi, cani che abbaiano e altre amenità del genere. Alla fine è bastata la presenza degli agenti per ristabilire la calma, oppure è stato necessario togliere una pattuglia dalla strada per dirimere una lite da cortile.