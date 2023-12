Lubiam accoglie il vescovo Busca in visita pastorale

MANTOVA Lo scorso venerdì Lubiam ha avuto il piacere di ospitare il Vescovo Gianmarco Busca in Visita Pastorale, presso la propria sede di Viale Fiume. Il programma della visita ha previsto un primo momento di incontro sul tema del lavoro, moderato dall’ing. Giuseppe Licciulli. Dopo una breve presentazione da parte di Don Riccardo Gobbi, la Tavola Rotonda ha visto l’intervento iniziale di Giovanni Pernigotto (Tavolo Bene Comune), che ha posto l’attenzione su alcuni concetti chiave: il lavoro come esperienza sociale ed umanizzante; la necessità di vivere al meglio l’unico tempo che ci è donato (quello della vita) cercando di rendere il momento del lavoro un tempo di grazia che realizza l’uomo, non solo nel tempo libero; l’ importanza di creare una connessione forte tra scuola e lavoro per valorizzare i giovani, l’importanza di cercare realizzazione piena nel contesto di lavoro e nelle relazioni che si vivono al suo interno. Ha poi preso la parola una dipendente dell’azienda, che ha raccontato la propria esperienza di madre e di lavoratrice, sottolineando quanto le politiche di conciliazione famiglia lavoro attivate dall’azienda siano fondamentali nel creare un concreto equilibrio tra vita lavorativa e vita familiare. “Personalmente, sto usufruendo di opportunità per me veramente preziose come la flessibilità oraria, la mensa interna, il nido aziendale, ma anche le sedute di osteopatia offerte nell’ambito del Bando Conciliamo. Ho anche potuto seguire grazie all’azienda dei corsi di formazione, cruciali nel mio percorso di crescita professionale”. L’HR Manager di Lubiam Elisa Zapparoli ha poi fatto una sintesi delle iniziative dedicate da Lubiam alle proprie risorse umane. Voucher per benessere, sport e tempo libero, rimborsi spese per il servizio doposcuola, ludoteca Baby Lubiam e Cred, borse di studio per figli e nipoti dei dipendenti, bonus a neo mamme e neo papà, bonus per supporto psicologico, cure fisioterapiche, maggiordomo aziendale sono solo alcune delle attività che Lubiam ha potuto promuovere grazie al Bando #Conciliamo indetto dal Ministero della Famiglia, che nel 2022 ha visto l’azienda piazzarsi al 41esimo posto tra le 127 azienda selezionate su un totale di 761 aziende aderenti.