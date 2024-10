Calcio Serie B – I tifosi del Mantova da una festa all’altra: domenica col Brescia al Martelli sarà pienone

Mantova Domenica al Martelli sarà un’altra festa per i tifosi biancorossi che attendono con ansia la calata in massa dei sostenitori bresciani per rinsaldare un’amicizia che dura da decenni. Dopo i bagordi romagnoli di domenica scorsa, si preannuncia quindi un’altra giornata di festa per chi presenzierà allo stadio virgiliano.

Le due curve sono già esaurite: se da un lato, sponda biancorossa, la cosa non fa notizia in quanto sold out gi à in fase di abbonamento, viceversa c’è da dire che in meno di 24 ore i tifosi del Brescia hanno esaurito i posti disponibili in Curva Cisa.

L’osservatorio non ha posto eccezioni circa la vendita dei biglietti per cui tutti gli altri settori possono essere acquistati senza obbligo di tessere varie in qualsiasi settore dello stadio. Oltretutto, come si legge nella pagina a fianco, il prezzo del settore Distinti è sceso a 20 euro (senza però il tagliando ridotto) e la cosa può ulteriormente ingolosire i sostenitori di entrambe le squadre.

La vittoria di ieri sera nel derby contro la Cremonese ha proiettato il Brescia al terzo posto e l’entusiasmo per cui è lecito attendersi una vera e propria invasione di tifosi ospiti per la gara del Martelli.

Sarà sicuramente una festa, ma la speranza che cova nell’animo dei tifosi mantovani e che possa essere una festa anche alla fine della partita per il risultato positivo raccolto dall’undici a tinte biancorosse.