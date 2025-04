Lunetta, Palazzi “diffida” le opposizioni

Mantova Giù le mani da Lunetta! Sembra questo il messaggio lanciato dal sindaco Mattia Palazzi nel discorso tenuto all’atto dell’inaugurazione del nuovo market di via Veneto. Una sorta di “diffida” a tutti coloro che si fanno detrattori dei lavori compiuti per la riqualificazione generale di Lunetta e dell’impegno che lo stesso sindaco e la sua amministrazione hanno profuso per smentire le bordate che gli sono arrivate soprattutto dalle forze di opposizione.

«Lunetta non è il quartiere che vogliono rappresentare – dice Palazzi – e non va bene che venga rappresentata così. Avete visto che ha aperto la palestra dove prima c’era il Conad, e che ha già quasi 800 iscritti; si sta finendo il recupero della “piccola Frassine” dove ci sarà un intervento importante anche ricettivo e turistico. Si è lavorato molto anche sui collegamenti e sulla riqualificazione urbana. Questo è un quartiere di persone in gran parte per bene, e quindi ditelo ad alta voce a chi viene a sputare su questo quartiere, che magari qui non c’è mai stato, o ci viene una volta per fare campagna elettorale. Non accettatelo, di qualunque partito sia».