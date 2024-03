Dalla Fondazione Comunità Mantovana un milione di euro per cultura e fragilità

MANTOVA Fondazione Comunità Mantovana si prepara per il 2024. Sono numerose le novità che riguardano il soggetto che nel panorama virgiliano è destinato a promuovere filantropia e la cultura della donazione, attivando la raccolta delle risorse disponibili nella comunità locale e provvedendo alla loro destinazione a finalità di solidarietà sociale. La prima notizia riguarda l’attribuzione di 400 mila euro ai progetti selezionati, di concerto con Fondazione Cariplo, per il bando Emblematici Provinciali. La cifra di 80mila euro è stata assegnata a 5 iniziative sul territorio: precisamente, al Comune di Curtatone per il progetto I madonnari dipingono la Divina Commedia, alla società della Musica di Mantova per MantovaMusica- La musica Ritrovata, al Centro aiuto alla vita per Fibre di Comunità, alla compagnia Sant Angela Merici di Mantova per Noah: una casa per nuovi legami, e al consorzio Solco per Proximite- Tessere Liberi Legami. Prosegue inoltre l’impegno di Fondazione Comunità Mantovana a favore di iniziative sul territorio effettuate in 4 ambiti di elezione: assistenza sociale, cultura e ambiente, sport e giovani, servizi socio-sanitari. Quest’anno, 200 mila euro saranno destinati ad azioni di supporto alle fragilità sociali, a favorire l’aggregazione giovanile e rafforzare i legami comunitari. Lo stesso importo sarà riservato a progetti volti a recuperare e conservare il patrimonio artistico e storico locale. Altri 200 mila euro verranno indirizzati a interventi volti a migliorare il benessere delle persone che necessitano di assistenza sanitaria e di altri servizi presso strutture diurne e/o residenziali. A completamento della suddetta proposta erogativa, la Fondazione sosterrà, con 100.000 euro, un ulteriore bando rivolto allo sport e ai giovani. «L’auspicio è quello di raccogliere progetti da nuove associazioni, per estendere la rete di sostegno sul territorio e lavorare in modo più capillare», ha dichiarato Carlo Zanetti, presidente della Fondazione. Per informazioni scrivere a progetti@fondazione.mantova.it o contattare la segreteria al numero 0376-237249.