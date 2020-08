“Il Centro”: incontro pubblico martedì sul Lungorio

MANTOVA Negli ultimi cinque anni, l’amministrazione Palazzi ha trasformato il centro della città. L’ha reso più accogliente e accessibile grazie all’apertura di 40 cantieri e grazie a investimenti per oltre un milione di euro nell’illuminazione, nella manutenzione dei portici, nell’arredo urbano. E ha fatto in modo che fosse raggiungibile da più persone, turisti e non solo, puntando su parcheggi scambiatori e navette gratuite. Di quanto fatto, dei cambiamenti in corso e dei progetti futuri si parlerà martedì 1 settembre (a partire dalle 21), sul Lungorio, nel corso dell’incontro “Il centro”.

L’appuntamento, organizzato dal Partito Democratico cittadino, vedrà confrontarsi il candidato sindaco Mattia Palazzi con Giovanni Pasetti, Giovanni Buvoli, Nicola Martinelli e Andrea Murari. In caso di maltempo l’incontro si terrà alle Pescherie di Giulio Romano.

Martedì, il candidato sindaco Mattia Palazzi interverrà anche, alle 18.30, all’incontro organizzato dal Circolo 4 del partito ai giardini “ANDR” di Colle Aperto. Al suo fianco i candidati consiglieri Patrizia Benasi e Andrea Bologna.