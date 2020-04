Malore in un negozio, al Poma una 79enne

MANTOVA Attimi di apprensione quelli registrati ieri pomeriggio in centro città. Una donna di 79 anni è infatti finita in ospedale, per fortuna senza gravi conseguenze, dopo aver accusato un malore mentre si trovava all’interno del negozio di alimentari Centro Carni in via Roma. L’episodio è occorso poco prima delle 17. Stando a quanto trapelato l’anziana avrebbe perso momentaneamente i sensi forse a causa di un improvviso calo di pressione. Immediato è scattato l’allarme. Sul posto un’ambulanza della Croce Verde e l’automedica del 118. Dopo le prime cure prestate dai sanitari la donna è stata quindi trasportata al Carlo Poma in codice verde.