Malore mentre è al volante: grave un 55enne in via Brennero

MANTOVA – Scontro frontale tra un’auto e un camper poco dopo le 18 di oggi in via Brennero all’altezza di via Diga Masetti. All’origine dell’incidente ci sarebbe un malore che ha colto il conducente di una Lancia Y, un 55enne di Cerese, mentre percorreva via Brennero in direzione di piazzale Porta Cerese. L’uomo ha così perso il controllo del veicolo che si è scontrato frontalmente con un camper che proveniva dalla direzione opposta. Le condizioni del 55enne sono apparse fin da subito molto gravi. L’uomo è stato intubato e quindi caricato a bordo i un’eliambulanza e trasportato all’ospedale di Brescia dove è stato ricoverato in prognosi riservata. Il tratto di strada tra piazzale Porta Cerese e via Diga Masetti è stato chiuso per consentire le operazioni di soccorso dei soccorsi e il recupero dei mezzi incidentati. Traffico deviato. Sul posto i vigili del fuoco di Mantova, auto medica del 118, Croce Verde , eliambulanza di Brescia e gli agenti della Polizia locale per i rilievi.

+++NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO+++