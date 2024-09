Malore mentre nuota, muore 65enne

MANTOVA Era appena entrato in acqua quando, improvvisamente, ha iniziato a barcollare, richiamando così dalla battigia l’attenzione sia della moglie che del bagnino. Tragedia nel primo pomeriggio di ieri quella occorsa sulla spiaggia di Lido di Pomposa, sulla riviera adriatica ferrarese. A perdere la vita, a causa di un fatale malore che non gli ha lasciato scampo, un 65enne di Mantova. Stando a una prima, sommaria, ricostruzione dell’accaduto l’uomo pare si trovasse al Bagno Playa Dorada quando, verso le 14.30 avrebbe deciso di fare un bagno in mare per poi sentirsi male.