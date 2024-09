Arcigay svolta, Arianna Labanti nuova presidente

MANTOVA Arianna Labanti è la nuova presidente del comitato territoriale Arcigay La Salamandra. Il congresso dell’associazione mantovana, che si è tenuto sabato scorso nella sede di via Fratelli Bandiera 10, ha eletto il nuovo direttivo rinnovando le cariche sociali. I membri eletti sono Noah Busseti (vice presidente), Debora Avanzini (tesoriere), Stefano Sarzi Amadè (segretario) e Alberto Buoli (segretario operativo). La neo presidente, 29 anni, insegnante di professione ed ex delegata alle politiche giovanili dell’associazione, ha ricordato la necessità di continuare nel percorso contro le discriminazioni verso le persone LGBT+. “Ad oggi – ha detto Labanti – è fondamentale rafforzare il sostegno a strutture di accoglienza e sportelli di accoglienza. Il nostro comitato, raccoglie 150 iscritti”.

Al congresso, sabato pomeriggio, erano presenti anche il sindaco Mattia Palazzi con l’assessore al Welfare Andrea Caprini, che hanno espresso la volontà di sostenere, come istituzione il comitato mantovano che si accinge a promuovere un nutrito calendario di iniziative culturali e politiche sui temi dei diritti civili. In passato, pieno sostegno dell’Ente per il Mantova Pride. Tra le manifestazioni, oltre ad una serie di assemblee sui diritti civili in programma con gli studenti delle scuole medie e superiori, anche il Mantova Pride Festival. Previsto per il prossimo 23 novembre il TDOR, Sit-In contro la transfobia. Presso la sede del comitato di via Fratelli Bandiera, è attivo su appuntamento, al numero 370 3213498, lo sportello trans che accompagnerà anche psicologicamente coloro che vorranno intraprendere il delicato percorso verso l’affermazione di genere. Attivo anche lo sportello anti discriminazioni a chiamata, finanziato da Unar, attivo il venerdì pomeriggio. Le attività de La Salamandra si aprono ufficialmente sabato 12 ottobre a partire dalle ore 19 con un aperitivo che inaugurerà la stagione associativa. Arianna Labanti succede a Valeria Nicoli.

Federica Lonati