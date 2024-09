Festa di compleanno nel parco al Centro per le Famiglie

MANTOVA Festa di compleanno per il Centro per le Famiglie di Mantova che ha festeggiato il quarto compleanno di attività. Domenica 15 settembre nel pomeriggio il Parco Baden Powell, nel quartiere di Valletta Valsecchi, ha ospitato giochi, musica e la merenda. Per rallegrare i bambini e i loro genitori si sono tenuti i laboratori per i piccoli è un momento di intrattenimento basato sulle gare con i cavalli finti.

L’iniziativa è stata promossa dal Comune di Mantova attraverso l’assessorato alle politiche e servizi per la Famiglia e la Genitorialità. Alla festa sono intervenuti anche il sindaco Mattia Palazzi, l’assessore comunale Chiara Sortino e la dirigente al Welfare Mariangela Remondini che hanno apprezzato il lavoro fatto dal Centro ed hanno annunciato un programma altrettanto ricco di eventi in futuro.

Al termine c’è stato il taglio della torta (una lunghissima torta delle rose) e lo spegnimento delle candeline. “Il Centro – ha affermato Palazzi – non è solo un luogo fisico, ma offre servizi importanti alle famiglie e ai bambini. Negli anni è cresciuto ed è diventato un punto di riferimento per tante realtà dei quartieri affrontando i temi della fragilità della famiglia, ma anche mettendo insieme le forze di coloro che hanno voglia di fare”.

“L’esperienza in corso del Centro nel quartiere è valida – ha aggiunto Sortino –. I dati dei contatti numerosi che abbiamo dimostrano che siamo sulla strada giusta e ci hanno spinto ad estendere il servizio negli altri quartieri, a Cittadella, Colle Aperto e Valletta Paiolo. Siamo partiti con dieci partner, oggi ne abbiamo 34. E’ un buon segno”.

La festa è stata un momento di socialità per salutare l’estate e ripartire alla scoperta delle novità che Insieme propone a partire dal 16 di settembre. E’ già pronto il calendario degli eventi in programma nei prossimi mesi. La partecipazione a tutte le iniziative è libera e gratuita. Ci saranno molti incontri di carattere ludico-educativo, informativo e formativo, realizzate da una fitta rete di soggetti del terzo settore che, da tempo, lavorano in coprogettazione a fianco dell’ente pubblico, per garantire una continuità di servizi, legati alla sperimentazione sociale di Insieme. In questi quattro anni al Centro si sono rivolte duemila famiglie mantovane.