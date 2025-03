Mancini: “L’Italia fa dell’occupazione interna uno dei suoi punti di forza”

MANTOVA La senatrice Paola Mancini, componente della commissione Lavoro del Senato, ha parlato a proposito dei livelli massimi di occupazione raggiunti in Italia nel corso del 2024 ed anche nel gennaio 2025 “In un contesto economico globale sempre più incerto l’Italia fa dell’occupazione interna uno dei suoi punti di forza. A gennaio registriamo un nuovo record con un tasso di occupazione al 62,8%, che si traduce in 24. 222.000 occupati. Su base annua, cioè in 12 mesi, gli occupati si incrementano di 513.000 unità.

Grazie alle politiche attive di sostegno ed incentivi al lavoro diminuiscono i contratti a termine e recuperiamo sul lavoro femminile e giovanile, riducendo il gap negativo rispetto alla media UE.

Mentre le sinistre sono ancora indaffarate a discutere di “jobs act si, jobs act no, jobs act però”, noi sosteniamo con convinzione la proposta di partecipazione dei lavoratori alla gestione delle imprese. E siamo consapevoli e preoccupati del fatto che alla crescita dell’occupazione deve accompagnarsi in parallelo una maggior sicurezza nei luoghi di lavoro, altrimenti si rischia di vanificare i risultati raggiunti. Questo è il nostro modo di vivere con consapevolezza e concretezza le inedite difficoltà economiche di questo periodo storico”.