Deve scontare due anni e 5 mesi di reclusione per maltrattamenti su moglie e figlio. Un 51enne indiano arrestato dai carabinieri

CASTIGLIONE DELLE STIVIERE I Carabinieri della Stazione di Castiglione delle Stiviere hanno tratto in arresto un 51enne indiano, residente in provincia di Cremona ma di fatto domiciliato nel comune dell’Alto Mantovano, in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso da Tribunale di Cremona, in seguito alla condanna definitiva per il reato di maltrattamenti in famiglia commessi in Montichiari, Desenzano Del Garda e Cremona tra l’anno 2020 e l’Ottobre del 2023. Infatti, l’uomo si era reso responsabile di reiterate condotte minatorie e denigratorie nei confronti della moglie e del figlio convivente. Addirittura i maltrattamenti dei confronti della moglie andavano avanti sin dall’epoca delle nozze, prima del loro arrivo in Italia. Grazie ad un intervento effettuato nell’ottobre del 2023 ed alla denuncia della donna, che aveva trovato la forza di raccontare quanto subito, i Carabinieri avevano messo fine ai continui maltrattamenti, collocando la donna in una struttura protetta. L’uomo, dopo le formalità di rito, è stato condotto presso la Casa Circondariale di Mantova dove dovrà espiare la pena di due anni e cinque mesi di reclusione.