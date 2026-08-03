Mantova, incontro tra l’Amministrazione comunale e il Club Virgiliano: confermato il sostegno a una realtà fondamentale del volontariato cittadino

La vicesindaca di Mantova Chiara Sortino e l’assessore alla Polizia Locale Davide Provenzano hanno recentemente incontrato i rappresentanti dell’Associazione Club Virgiliano di Mantova per un momento di confronto e di conoscenza delle attività svolte dall’associazione a favore della comunità.

All’incontro hanno partecipato il presidente Marco Calistani, il vicepresidente Alessandro Bertazzoni, altri volontari del Club Virgiliano e la dirigente del settore Welfare del Comune di Mantova Mariangela Remondini.

L’incontro ha rappresentato l’occasione per approfondire il prezioso lavoro svolto da una realtà che, da anni, costituisce un punto di riferimento per il territorio grazie al costante impegno dei suoi volontari. Il Club Virgiliano collabora con il Comune di Mantova e con la Polizia Locale nel supporto alle manifestazioni e agli eventi sportivi, nel soccorso e assistenza alla popolazione sul territorio comunale in occasione di emergenze varie, calamità naturali o avverse condizioni meteo e garantendo al tempo stesso un’importante attività di affiancamento ai Servizi Sociali.

Tra i servizi assicurati dall’associazione figurano il ritiro di ricette e farmaci, le spese urgenti per persone in difficoltà, gli interventi nell’ambito dell’emergenza freddo, la consegna di climatizzatori agli anziani soli, i trasporti e gli accompagnamenti di adulti e minori, oltre agli interventi di pronto supporto nei giorni e negli orari di chiusura degli uffici comunali.

Si tratta di un impegno quotidiano che rappresenta un valore aggiunto per la città e un concreto esempio di solidarietà e cittadinanza attiva, offrendo un sostegno essenziale alle persone più fragili e contribuendo a rafforzare la rete dei servizi sul territorio.

Nel corso dell’incontro, la vicesindaca Sortino e l’assessore Provenzano hanno espresso il proprio ringraziamento ai volontari per la professionalità, la disponibilità e lo spirito di servizio dimostrati, ribadendo la volontà dell’Amministrazione comunale di proseguire la collaborazione costruita negli anni, garantendo il sostegno a un’associazione che rappresenta un autentico presidio di solidarietà e volontariato per la comunità mantovana.