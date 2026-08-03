Regione Lombardia stanzia 56,5 milioni di euro per nuovo ponte stradale tra Ostiglia e Revere

Un nuovo ponte stradale sul Po tra Ostiglia e Revere per rendere più sicuri ed efficienti i collegamenti tra le due sponde del Mantovano. La Giunta di Regione Lombardia, su proposta dell’assessore alle Infrastrutture e Opere pubbliche, Claudia Maria Terzi, ha approvato lo schema di convenzione con Anas per la realizzazione del nuovo impalcato stradale lungo la strada statale 12 ‘dell’Abetone e del Brennero’.

L’intervento, finanziato da Regione con 56,5 milioni di euro attraverso il Fondo per lo sviluppo e coesione (FSC) 2021-2027, consentirà di sostituire il ponte ferroviario dismesso, che sarà in parte demolito, con un nuovo collegamento viario. Mentre l’attuale ponte stradale sarà recuperato e trasformato in percorso ciclopedonale.