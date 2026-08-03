Calcio Eccellenza – Castiglione comincia con l’abbraccio dei tifosi. Manini: “Ripartiamo con lo spirito del ritorno”

Castiglione Si alza oggi il sipario sul nuovo Castiglione, pronto a cominciare un’altra avventura nel campionato di Eccellenza sotto la guida di Sergio Volpi. Il primo appuntamento della stagione è fissato alle 17, quando la squadra si ritroverà allo stadio Lusetti per il raduno e per il primo contatto con il nuovo percorso tecnico. Dalle 18.30, invece, l’impianto aprirà le porte ai tifosi per la presentazione ufficiale della rosa e dello staff. Sarà una serata pensata per riavvicinare squadra, società e città dopo la salvezza conquistata nella passata stagione. Sugli spalti sono attesi i sostenitori rossoblù, gli ultras e i rappresentanti dell’amministrazione comunale. Il presidente Andrea Laudini, il vice Giancarlo Perani e tutti i dirigenti presenteranno il progetto sportivo e rivolgeranno un saluto al pubblico, prima di un aperitivo aperto a tutti. Al gruppo della prima squadra, nei primi giorni di preparazione, saranno aggregati anche alcuni ragazzi della Juniores, chiamati a mettersi in mostra agli occhi di mister Volpi. Alla vigilia del raduno è arrivato un piccolo cambiamento nella composizione dell’organico. Cherubini ha infatti riportato un nuovo infortunio e non sarà disponibile almeno per la prima parte del campionato. I tempi di recupero dovranno essere valutati nelle prossime settimane, così come la possibilità di ritrovarlo in piena condizione nella seconda metà della stagione. Al suo posto è in arrivo Simone Ragnoli, classe 2007 proveniente dal Palazzolo, un altro giovane sul quale il Castiglione ha deciso di puntare. L’obiettivo del club è ripartire dal rendimento mostrato nella seconda parte dello scorso torneo. A indicare la strada è il direttore sportivo Gianluca Manini: «Più che migliorare il risultato dello scorso anno, quando abbiamo raggiunto la salvezza, vorremmo continuare sulla scia del girone di ritorno. Guardando i dati parziali, in quella fase eravamo secondi in classifica e ci piacerebbe riprendere quel ritmo. Bisognerà però capire in quale girone saremo inseriti e quali saranno le avversarie: molte società vicine a noi si sono rinforzate con colpi interessanti». La società ha lavorato durante l’estate per conservare l’ossatura della squadra e inserire giovani ritenuti di qualità. Una rosa che, salvo occasioni o necessità impreviste, può considerarsi completa. «Con le conferme e con i ragazzi arrivati speriamo di fare meglio rispetto allo scorso anno – prosegue Manini -. Per quanto riguarda i giocatori in quota siamo a posto e numericamente ci siamo: il gruppo è composto da 23 elementi. Non penso che faremo altri colpi. Valuteremo durante il cammino e, qualora emergessero delle mancanze, cercheremo di intervenire». Il direttore sportivo non nasconde la fiducia nei confronti di una squadra costruita con elementi motivati e desiderosi di guadagnarsi spazio. Tra i giocatori più attesi c’è Galafassi, ormai completamente recuperato dopo i problemi che ne avevano condizionato il rendimento. «Non è un volto nuovo, ma può essere un top player per la categoria – sottolinea il diesse -. Confido molto anche nell’attaccante Gouba, uno degli ultimi arrivati: potrebbe essere una delle sorprese del nostro campionato. In generale, però, tutti i ragazzi hanno voglia di mettersi in gioco e questo è un fattore davvero positivo». La prima giornata servirà soprattutto per conoscersi, ritrovare il campo e iniziare a costruire condizione fisica e identità di squadra. Volpi avrà il compito di dare continuità alle qualità mostrate dal Castiglione nei mesi conclusivi della scorsa stagione, quando i rossoblù avevano cambiato passo, risalendo la classifica.