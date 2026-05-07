Mantova: la Polizia di Stato incontra le scuole nell’ambito del Progetto Icaro 2026 

MANTOVA – Si è concluso, nel mese di aprile, il ciclo di incontri organizzato dalla Polizia Stradale di Mantova nell’ambito del Progetto Icaro 2026, iniziativa dedicata alla diffusione della cultura della sicurezza stradale tra i giovani.

Nel corso degli appuntamenti, che hanno coinvolto numerosi istituti scolastici del territorio mantovano e più di 150 studenti, gli operatori della Polizia Stradale hanno affrontato temi fondamentali quali il rispetto delle regole, nonché l’importanza di comportamenti responsabili per la tutela della propria vita e di quella altrui, con particolare riguardo alle conseguenze legate alla distrazione, argomento principale del Progetto Icaro di quest’anno.

Attraverso le testimonianze dirette degli operatori della Polizia Stradale di Mantova, supporti multimediali e momenti di confronto attivo, gli studenti hanno potuto acquisire maggiore consapevolezza sui pericoli della strada e sull’importanza di tenere comportamenti corretti.

I ragazzi delle scuole che hanno aderito alla progettualità si sono dimostrati particolarmente interessati e le loro interazioni, registrate durante gli incontri, confermano l’efficacia del progetto come strumento educativo e di sensibilizzazione.