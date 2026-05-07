Castiglione, controlli a tappeto dei carabinieri tra scuole e fermate bus: denunce e segnalazioni per droga

CASTIGLIONE DELLE STIVIERE – Una giornata di controlli serrati ha interessato il territorio di Castiglione delle Stiviere nella giornata di ieri, 6 maggio. I Carabinieri della Compagnia locale hanno attuato un servizio coordinato a vasto raggio, inserito nelle direttive del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica presieduto dal Prefetto di Mantova, dott. Roberto Bolognesi. L’obiettivo: aumentare la sicurezza percepita, prevenire gli incidenti stradali e contrastare ogni forma di illegalità, con un occhio di riguardo alle aree frequentate dai giovanissimi. – Una giornata di controlli serrati ha interessato il territorio di Castiglione delle Stiviere nella giornata di ieri, 6 maggio. I Carabinieri della Compagnia locale hanno attuato un servizio coordinato a vasto raggio, inserito nelle direttive del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica presieduto dal Prefetto di Mantova, dott. Roberto Bolognesi. L’obiettivo: aumentare la sicurezza percepita, prevenire gli incidenti stradali e contrastare ogni forma di illegalità, con un occhio di riguardo alle aree frequentate dai giovanissimi.

Sotto la lente “parallele” e scuole

I militari hanno presidiato i punti nevralgici della città, tra cui le note “parallele”, i parcheggi pubblici e il capolinea degli autobus, monitorando attentamente anche i luoghi di ritrovo degli studenti vicino agli istituti scolastici. In totale sono stati identificati 38 ragazzi, tra minorenni e maggiorenni. L’attività ha portato alla segnalazione in Prefettura di un 18enne, trovato in possesso di una modica quantità di stupefacente per uso personale.

Espulsione e rimpatrio

Nel corso dell’operazione è stato rintracciato un 30enne di origine albanese. Dai controlli è emerso che l’uomo era privo di documenti e presente in modo irregolare in Italia. Ottenuto il nulla osta dall’Autorità Giudiziaria, il Prefetto ha firmato il decreto di espulsione. Lo straniero è stato scortato dai Carabinieri all’aeroporto di Verona Villafranca, da dove è stato imbarcato su un volo diretto in Albania.

Sicurezza stradale: droga e alcol

Il bilancio dei controlli alla circolazione stradale è pesante: