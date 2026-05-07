Muore 10 giorni dopo l’incidente. Donati gli organi

VOLTA MANTOVANA E’ morto dopo 10 giorni di agonia Luca Lavelli, il 60enne di Volta Mantovana che lo scorso 26 aprile era rimasto gravemente ferito finendo in vespa contro un guard rail a Cavriana. Il 60enne aveva perso il controllo della sua Vespa 50 mentre percorreva un rondò. Le sue condizioni erano apparse subito critiche ai soccorritori che avevano allertato l’eliambulanza, che è atterrata in un campo poco distante e aveva quindi trasportato il 60enne all’ospedale di Brescia dove era stato ricoverato in prognosi riservata. Da allora, purtroppo le sue condizioni erano andate in lento ma costante peggioramento fino a ieri mattina, quando è stata constatata la morte cerebrale. I familiari hanno concesso l’espianto degli organi, rispettando la volontà del 60enne. Luca Lavelli, che lavorava come tecnico informatico all’istituto superiore Francesco Gonzaga di Castiglione delle Stiviere, lascia la moglie e due figli. Non è stata ancora resa nota la data dei funerali.