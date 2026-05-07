7 Maggio 2026 - 14:21:10
Facebook Instagram Twitter Youtube
Home Provincia Muore 10 giorni dopo l’incidente. Donati gli organi

Muore 10 giorni dopo l’incidente. Donati gli organi

La scena dell'incidente del 26 aprile

VOLTA MANTOVANA E’ morto dopo 10 giorni di agonia Luca Lavelli, il 60enne di Volta Mantovana che lo scorso 26 aprile era rimasto gravemente ferito finendo in vespa contro un guard rail a Cavriana. Il 60enne aveva perso il controllo della sua Vespa 50 mentre percorreva un rondò.  Le sue condizioni erano apparse subito critiche ai soccorritori  che avevano allertato l’eliambulanza, che è atterrata in un campo poco distante e aveva  quindi trasportato il 60enne all’ospedale di Brescia dove era stato ricoverato in prognosi riservata. Da allora, purtroppo le sue condizioni erano andate in lento ma costante peggioramento fino a ieri mattina, quando è stata constatata la morte cerebrale. I familiari hanno concesso l’espianto degli organi, rispettando la volontà del 60enne. Luca Lavelli, che lavorava come tecnico informatico all’istituto superiore Francesco Gonzaga di Castiglione delle Stiviere,  lascia la moglie e due figli. Non è stata ancora resa nota la data dei funerali.

RELATED ARTICLESMORE FROM AUTHOR

Ultime Notizie

Notizie Più Lette

Categorie Più Lette

© Tutti i diritti riservati