Pacco di piastrelle cade sul piede: operaio soccorso in azienda a Gonzaga

GONZAGA – Infortunio sul lavoro nel tardo pomeriggio di ieri presso lo stabilimento della “Keritaly Spa” a Gonzaga. Un operaio di 34 anni, di nazionalità pakistana e residente a Carpi, è rimasto ferito durante lo svolgimento delle sue mansioni.

L’incidente è avvenuto mentre l’uomo era impegnato nelle operazioni di spacchettamento di alcune piastrelle: per cause in corso di accertamento, un pacco è scivolato dalla pila colpendolo violentemente a un piede.

Immediato l’intervento dei soccorsi che hanno prestato le prime cure al trentaquattrenne sul posto. Successivamente, il lavoratore è stato trasportato in codice verde presso l’ospedale civile di Suzzara; le sue condizioni non destano preoccupazione.

Oltre ai sanitari, presso la ditta sono intervenuti i Carabinieri della Stazione di Quistello e il personale tecnico dell’Ats, incaricato di effettuare i rilievi di rito per ricostruire l’esatta dinamica dell’evento e verificare il rispetto delle normative di sicurezza vigenti.