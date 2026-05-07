Fiamme all’alba a Felonica: illesi nonna e due nipoti, ma la casa è inagibile

Al momento del rogo, in casa si trovavano una donna di 71 anni e i suoi due nipoti, rispettivamente di 10 e 14 anni. Fortunatamente, la prontezza dei riflessi ha permesso ai tre occupanti di abbandonare l’edificio in tempo: sono tutti usciti miracolosamente illesi e non è stato necessario l’intervento dei sanitari.

Sul posto sono accorse diverse squadre dei Vigili del Fuoco, che hanno lavorato intensamente per domare il rogo. Per evitare che braci residue potessero alimentare nuovi focolai, i pompieri hanno provveduto a scoperchiare parte del tetto, rimuovendo tegole e guaine termiche. Presenti per i rilievi e il supporto alla cittadinanza anche i Carabinieri della Stazione di Felonica Po.

Secondo le prime ricostruzioni dei tecnici, l’origine del rogo è di natura accidentale: l’incendio sarebbe scaturito dal surriscaldamento di alcuni materiali che la proprietaria aveva accumulato in prossimità della pompa di calore. Nonostante il tempestivo intervento, i danni strutturali sono ingenti: il primo piano dell’abitazione è stato dichiarato inagibile.