Domattina il via al Gp Nuvolari

Da 35 anni il Gran Premio Nuvolari offre ai suoi partecipanti un’esperienza unica e irripetibile. Anche per l’edizione 2025, la prestigiosa manifestazione internazionale di regolarità per auto storiche, in programma dal 18 al 21 settembre, prenderà il via da Mantova, città di riferimento del leggendario Tazio Nuvolari. L’obiettivo, immutato nel tempo, è quello di coniugare il piacere della guida con l’adrenalina della competizione sportiva.

Per mesi, la città e i suoi cittadini si preparano ad accogliere uno degli appuntamenti più attesi dell’anno, divenuto imprescindibile per gli appassionati di gioielli d’epoca e di motorismo storico. Al via sono attesi 292 equipaggi provenienti da tutto il mondo, pronti a percorrere le strade dei borghi più suggestivi d’Italia. Il parterre internazionale conta rappresentanti provenienti da circa venti paesi, tra cui Italia, Francia, Germania, Svizzera, Lussemburgo, Olanda, Polonia, Ungheria, Stati Uniti, Gran Bretagna, Austria, Belgio, Uruguay, Argentina, Giappone, Repubblica di San Marino e Australia.

A rendere ancora più interessante la manifestazione è la varietà delle 35 case automobilistiche presenti: dalle italiane Alfa Romeo, Maserati, Lancia, Ferrari e Fiat, alle inglesi Jaguar, Aston Martin, Bentley e Triumph, dalle tedesche Mercedes, BMW e Porsche fino alle classiche francesi firmate Ettore Bugatti. Quest’anno saranno 90 le vetture anteguerra a prendere parte alla gara, insieme a una significativa rappresentanza di modelli iconici degli anni ’50.

Insieme alle vetture gioiello sarà possibile anche riconoscere i migliori top driver di categoria, da Andrea Vesco, vincitore della passata edizione a Passanante, Belotti, Di Pietra, Beccalossi, Aliverti, Gamberini, Sangiovanni, Turelli, Fontanella, insieme ai top driver argentini Tonconogy ed Erejomovich, solo per citarne alcuni. Sarà una battaglia serrata, dalla prima all’ultima delle 100 prove cronometrate.

Percorso

Dopo le consuete verifiche tecniche e sportive della giornata inaugurale di giovedì 18 settembre, i concorrenti affronteranno un percorso di 1.081 km attraverso i paesaggi più affascinanti di Lombardia, Emilia-Romagna, Toscana, Marche, Umbria e Repubblica di San Marino, in un viaggio che unisce sport, storia e bellezza italiana.

Venerdì 19 settembre gli equipaggi partiranno dalla storica Piazza Sordello, il cuore della città di Mantova. Attraverseranno le strade della Pianura Padana, con i controlli a timbro presso lo stabilimento Iveco di Suzzara, Reggiolo e Campagnola Emilia, fino ad arrivare all’Autodromo di Modena. Si continuerà poi sulle colline emiliano-romagnole verso il Mare Adriatico con il circuito cittadino di Forlì e l’arrivo a Cesenatico, dove si terrà la prima serata, presso il Grand Hotel da Vinci. Seguirà il pernottamento a Rimini.

Sabato 20 settembre, la seconda tappa, vedrà il percorso snodarsi da Rimini verso la Toscana, l’Umbria e le Marche. Previsti i passaggi da Sant’Angelo in Vado, Sansepolcro, Monte San Savino, Piazza del Campo a Siena e il break a Borgo Scopeto, tra gli “alti e schietti” cipressi delle colline senesi. Nel pomeriggio gli equipaggi percorreranno le strade del Chianti, transiteranno sul Ponte a Buriano, immortalato da Leonardo Da Vinci nel suo più celebre capolavoro: la “Monna Lisa”, poi le prove di Pieve Santo Stefano, verso il passo di Viamaggio. La Repubblica di San Marino accoglierà la manifestazione con l’ultimo gruppo di prove cronometrate della giornata e il controllo a timbro in Piazza della Libertà, all’apice del Monte Titano. L’arrivo della seconda tappa sarà a Rimini, con prima la passerella di Piazza Tre Martiri ed infine il passaggio presso il Parco Fellini dove le vetture sosteranno per la notte. In serata, il tradizionale Gala Dinner in onore di Tazio Nuvolari nella meravigliosa cornice Felliniana del Grand Hotel Rimini.

Domenica 21 settembre gli equipaggi si dirigeranno verso Nord. Il percorso riserverà loro le ultime sfide, decisive per decretare il vincitore finale. Partendo da Rimini, si confronteranno con le prove cronometrate di Meldola, passando poi da Faenza, ospiti della Scuderia di Formula 1 “Racing Bulls”. Il Castello Estense sarà la sede del controllo orario che Ferrara riserverà ai concorrenti, subito dopo nell’ovale della Piazza Ariostea si disputerà la “Power Stage”, la prova spettacolo in diretta televisiva. Sarà poi la volta del rientro in terra mantovana, attraverso i controlli a timbro di Poggio Rusco, San Giacomo delle Segnate e Bondanello. Il pranzo, nella cornice dell’abbazia del Polirone a San Benedetto Po, sarà l’ultimo atto prima del trionfale arrivo a Mantova, tra le ospitali mura di Piazza Sordello.