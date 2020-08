Pompilio tagliato fuori: sbarre giù anche all’ospedale

MANTOVA Lavori, ancora lavori e ancora disagi. Oltre a quelli di Porta Cerese, presto toccherà al passaggio a livello davanti all’ingresso del vecchio ospedale. Un cartello affisso in questi giorni annuncia infatti la chiusura dello sbarramento protetto alla linea per Monselice dalle ore 21 di martedì 18 agosto sino alle 5 del mattino di sabato 22.

Un cantiere più contenuto rispetto a quello che di fatto a bloccato la via di accesso alla città da sud, nel passaggio ferroviario da mercoledì 12 agosto sino alla sera di giovedì 20 prossimo.

Un intervento che costerà comunque alla città, dal momento che proprio quel cantiere finisce per tagliare fuori mezzo quartiere del Pompilio, obbligando i veicoli e i cittadini a servirsi dell’omonimo viale e del cavalvavia anche per raggiungere l’ospedale.

Frattanto la chiusura di Porta Cerese non ha mancato di produrre disagi, specie ai carichi pesanti da via Brennero che si sono visti la strada di uscita completamente bloccata.