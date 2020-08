Viadana – Chiuso lo Sport&Fun camp 2020: riscatto per i ragazzi

VIADANA Un bilancio assolutamente positivo per il “Campus Sport&Fun”: a soffermarsi sull’esperienza è l’art-director Manuela Farina, affiancata e coadiuvata nell’iniziativa da Alessia Minotti, ex assessore al sociale attualmente in corsa per le amministrative.

«Siamo giunti al termine di una straordinaria esperienza – esordisce Manuela Farina -. Dopo mesi di paure e solitudine, abbiamo dato la possibilità ai più giovani di tornare a giocare e fare tante attività insieme ma nel massimo della sicurezza. Interpretando la gravissima crisi economica post pandemica, siamo riusciti ad aderire e siamo stati accreditati, come progetto, per richiedere il contributo statale “bonus camp estivi”. Questo ci ha permesso di dare la possibilità alle famiglie di ricevere un sostegno per la spesa della quota di partecipazione. Abbiamo pensato – prosegue Farina – di coinvolgere tutte le società sportive Viadanesi che si sono viste privare, per mesi, del rapporto con i propri piccoli atleti, pur continuando a sostenere le spese di gestione». Proprio da queste premesse è nato lo Sport&Fun Camp, sito nelle meravigliose location dei due stadi comunali: lo “Zaffanella” (Rugby) ed il “Bertolani” (Calcio).

Infine un’ultima notizia dall’art director sul percorso – durato 6 settimane tra attività ludiche, sportive, ricreative e culturali: «Con Alessia Minotti abbiamo deciso che i proventi del Camp saranno elargiti alle società Sportive Viadanesi, che hanno messo a disposizione le strutture, in modo da riuscire ad aiutarle sostenendo una parte delle spese di gestione, anche nei mesi di chiusura».

Lorenzo Costa