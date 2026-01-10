Mantova-Palermo: modifiche alla viabilità domenica 11 gennaio 2026

MANTOVA In occasione dell’incontro di calcio Mantova – Palermo, valido per il campionato di Serie B e in programma domani, domenica 11 gennaio 2026 alle ore 15.00 allo stadio “D. Martelli – Pata Stadium”, il Comune di Mantova ha disposto una serie di modifiche temporanee alla viabilità e alla sosta nelle aree adiacenti allo stadio, al fine di garantire la sicurezza e il corretto afflusso e deflusso dei tifosi. Divieti di transito I principali divieti di transito scatteranno: • dalle ore 11.00 alle 18.00 in via Luzio (tra via Scalarini e piazzale Porta Cerese); • dalle ore 12.00 alle 18.00 in un’ampia area comprendente, tra le altre, piazzale di Porta Cerese, viale Te, viale Isonzo, via Brennero, piazzale Ragazzi del ’99, piazzale Montelungo, via Primaticcio e strade limitrofe, fino al completo deflusso dei tifosi. Sono previste deroghe per i veicoli dei tifosi ospiti diretti al settore Curva Cisa e i veicoli dei tifosi locali, residenti, autorizzati e persone con disabilità, secondo percorsi dedicati. Divieti di sosta con rimozione Il divieto di sosta con rimozione sarà in vigore: • dalle ore 8.00 alle 18.00 in piazzale Porta Cerese, via Luzio, viale Isonzo, viale Te, piazzale Ragazzi del ’99, piazzale Montelungo, via Primaticcio e parcheggio Kennedy (con eccezioni per veicoli autorizzati e tifosi locali); • dalle ore 10.00 alle 21.00 in via Solferino e via San Martino (dal civico 21 al 25) per esigenze di ordine pubblico; • dalle ore 17.00 alle 24.00 in via Brennero. Altri provvedimenti • Inversione del senso di marcia in via Adige (tra viale Isonzo e viale Risorgimento) dalle ore 12.00 alle 18.00; • Corsie riservate ai mezzi di emergenza in viale Risorgimento e via Allende; • Riapertura temporanea della corsia riservata di via Trieste/corso Garibaldi con spegnimento delle telecamere ZTL; • Chiusura del sottopasso pedonale ferroviario tra Valletta Valsecchi e strada Bosco Virgiliano dalle ore 12.00 alle 18.00. Le limitazioni non si applicano ai mezzi di soccorso, alle forze dell’ordine e ai veicoli delle associazioni di volontariato impegnate nel supporto viabilistico. Il Comune invita cittadini e automobilisti a prestare attenzione alla segnaletica temporanea e a programmare per tempo gli spostamenti. Le misure resteranno in vigore fino al completo deflusso dei tifosi.