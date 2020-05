MANTOVA ‘No,grazie guardi non me la sento di parlare. A presto’. Purtroppo quel presto non ci sarà più perché Luca Nicolini, classe 1953, si è spento nella notte dopo una lunga battaglia con una malattia che per un anno gli ha cambiato la vita. Pochi giorni fa volevamo parlare con lui del Festival che sarà, ma quel Festival, il prossimo, non sarà solo diverso dal solito, sarà anche il più triste. Luca lascia la moglie Carla e due figli.