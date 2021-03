Mantovani indebitati: in media la rata mensile è di 338 euro

MANTOVA – Molto indebitati ma non indebitatissimi, se rapportati alla media degli altri nuclei familiari lombardi. I mantovani insomma, parrebbero ancora poter fare fronte a quelle spese per le quali hanno contratto mutui, prestiti personali o prestiti per acquisti di beni. Tanto risulta da un focus di Mister Credit dell’area Crif, il quale in ogni caso evidenzia un segnale preoccupante, se si considera che quasi una famiglia mantovana su due si è indebitata nel 2020, con una percentuale media dell’1.9 in più rispetto all’anno precedente lo scoppio della pandemia.

La mappa del credito, secondo Crif, documenta che i mantovani hanno fatto ricorso all’indebitamento nella quasi metà dei casi per procurarsi acquisti (46%); nella misura del 29% hanno fatto ricorso a prestiti personali, e solo una famiglia su 4 (la stima è infatti misurata sui nuclei familiari, non sui soggetti singoli), ossia il 25 percentuale, per contrarre mutui con le banche.

La percentuale è comunque altissima, se si considera che il 44,4% delle famiglie ha dovuto fare ricorso all’indebitamento. Solo appena inferiore alla media lombarda è quella dei mantovani, che vedono quotata a 338 euro la rata media mensile, a fronte di un prestito medio di 34.761 euro (la media lombarda, nel primo caso è di 366 euro, e il monte complessivo del prestito di 40.225).

Il confronto rispetto all’anno precedente l’esplosione pandemica evidenzia un +1,4% di crescita del ricorso alla liquidità, a fronte di un calo del -3,4% dei rimborsi e un -0,7% di flessione. Pure confortante, è il fatto che quelle mantovane siano a livello regionale le famiglie che ricorrono meno al debito, con una percentuale forte del 43,8%, seguite da Milano (44,2%), Bergamo (44,9%) e Pavia (45,1%). La provincia lombarda che detiene invece il primato di richieste è Como, che guida la graduatoria dei prestiti finalizzati con il 49,4 percentuale.

Ai vertici della graduatoria dei prestiti personali figura invece Sondrio con il 35% del totale del credito, 6 punti sopra la media regionale, seguita da Mantova con il 33%, e Pavia con il 31,2%. Se solo può confortare, la media dei consumatori che hanno fatto ricorso al credito in Lombardia (+1,4% rispetto al 2019) è inferiore rispetto al resto del paese (+3,4%).