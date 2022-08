Mantua Surgelati: 5 soggetti interessati all’acquisto. Dopo ferragosto il saldo degli stipendi di luglio

MANTOVA Prima tranche dello stipendio di luglio arrivata e pagamento completato il 19 agosto. Con questa notizia positiva si è aperto ieri il tanto atteso incontro tra l’amministratore giudiziale della Mantua Surgelati Ferruccio Gasperini, i rappresentanti di Fai Cisl e Flai Cgil e le delegate dei lavoratori. Per quanto concerne i pagamenti al momento non vi sono invece novità per la 14esima che dovrebbe essere saldata entro settembre. «L’amministratore giudiziale ci ha illustrato il suo progetto per l’azienda – ha spiegato il segretario di Fai Cisl Asse del Po Ciro Di Lena – e in tale ambito si è parlato anche della vendita che potrebbe avvenire entro dicembre. Sono cinque le realtà ad oggi interessate, una in più dunque rispetto alla scorsa settimana: si tratta di quattro società e di un fondo. Anche su questo fronte abbiamo avuto rassicurazioni perché tra le condizioni per l’acquisto ci sono gli investimenti nel sito produttivo, il mantenimento dell’occupazione e il divieto di delocalizzazione». Sindacati e amministratore giudiziale si sono lasciati con la promessa di rivedersi a fine estate. «Siamo soddisfatti per la chiarezza e la determinazione da parte dell’amministratore giudiziale su quanto c’è da fare. Questo dà ulteriore conforto a quella che è sempre stata una nostra convinzione, ovvero che serviva un commissario per traghettare la Mantua Surgelati verso la vendita. Vista la delicatezza del momento come sindacati continueremo a monitorare da vicino la situazione dell’azienda».