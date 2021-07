Tamburello serie B m – Cereta facile sul Capriano del Colle

CERETA Ancora un successo per il Cereta, che ha sfruttato il turno casalingo battendo nettamente il Capriano del Colle nella quinta giornata di ritorno del campionato maschile di Serie B. Il confronto alla vigilia non si prospettava facile per il team mantovano, visto che la compagine bresciana nel turno precedente aveva messo sotto il Monte. Ma sul campo è andato tutto liscio come l’olio. Il risultato finale (6-1, 6-0 in un’ora e mezzo di gioco) fotografa perfettamente la differenza di valori in campo e il dominio del Cereta, che ha così bissato il successo ottenuto settimana scorsa a Castelli Calepio.

I ragazzi guidati da Crotti si sono imposti con un secco 6-1 nel primo incontro; nel secondo ci si aspettava una reazione da parte degli ospiti, ma il Cereta ha continuato a spingere sull’acceleratore e ha chiuso il match senza concedere stavolta nemmeno un gioco. I risultati degli altri anticipi: Bonate Sopra-Fontigo , Monte-Bardolino 0-2, Castelli Calepio-Valle San Felice 0-2. In serata si è giocato il derby Cavrianese-Malavicina, mentre oggi alle 16 c’è Palazzolo-Ciserano.