Marcegaglia raddoppia il premio di risultato 2021

GAZOLDO Antonio ed Emma Marcegaglia – entrambi AD e, rispettivamente, Presidente e Vicepresidente della Marcegaglia Steel Spa – hanno deciso di distribuire, in ragione degli straordinari risultati raggiunti dal Gruppo nel 2021, un premio di produttività doppio a tutte le maestranze degli stabilimenti italiani, che riceveranno così un premio medio superiore a 1.000 euro ciascuno.

“In un periodo molto difficile come quello che stiamo, purtroppo, ancora vivendo – spiegano i Marcegaglia – abbiamo voluto dare un segnale concreto di ringraziamento e attenzione ai nostri dipendenti e alle loro famiglie. L’azienda chiude il 2021 con risultati storici, i migliori di sempre: ci sembrava corretto, visti i valori fondanti che ci hanno trasmesso i nostri Genitori e che ancora oggi ispirano il nostro modo di fare impresa, “condividere” questi risultati con tutte le persone che lavorano con noi, che sono il primo e più prezioso dei capitali Marcegaglia. Risorse fondamentali per raggiungere gli obiettivi sempre più ambiziosi di una crescita attenta e inclusiva, che abbia alla base tre parole chiave: valore, sostenibilità, resilienza”.

L’azienda ha informato i sindacati aziendali e le organizzazioni di categoria, ricevendo un positivo apprezzamento per l’iniziativa.

L’importo sarà corrisposto a marzo del 2022, così come previsto dai contratti integrativi dei diversi stabilimenti.

La notizia del premio “raddoppiato” è stata data direttamente da Emma e Antonio Marcegaglia in un video-messaggio realizzato per rivolgere a tutti i dipendenti del Gruppo gli auguri per le Festività 2021.