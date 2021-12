Festa in un locale di Marcaria la sera di Natale, attività sospesa per 5 giorni

VIADANA Nella settimana di Natale sono proseguiti serrati i controlli dei Carabinieri della Compagnia di Viadana per imporre l’osservanza delle misure anti-contagio da covid-19.

L’incremento dei casi riscontrati ha imposto una maggiore attenzione da parte dei Carabinieri al fine di impedire il propagarsi del virus; sorvegliate le attività commerciali, gli esercizi pubblici, le fermate degli autobus e qualsiasi altro luogo di assembramento.

La scorsa settimana, in tutto la giurisdizione del Comando, controllate complessivamente 310 persone e 82 attività commerciali, 4 soggetti sanzionati per mancato rispetto obblighi previsti, un esercizio commerciale chiuso per 5 giorni per inosservanza delle disposizioni.

In particolare, i Carabinieri della Stazione di Marcaria, la sera di Natale, hanno proceduto al controllo di un’attività commerciale appurando la presenza molte decine di persone intente a festeggiare, senza alcun rispetto del previsto distanziamento. Il locale che peraltro non aveva provveduto ad affiggere gli obbligatori avvisi anti covid veniva quindi sanzionato e chiuso per 5 giorni.

A Viadana, invece, i Carabinieri hanno sanzionato il titolare di un locale ed altri 3 clienti colti all’interno dello stesso ed inottemperanti agli obblighi relativi al green pass..

I Carabinieri del comando Compagnia di Viadana rinnovano l’invito alla cittadinanza al rispetto delle previste prescrizioni normative fino al termine dello stato di emergenza sanitario.