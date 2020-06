Maturità post Covid, i ragazzi dell’Itis: “I professori ci hanno aiutato!

MANTOVA – Gli istutituti superiori di Mantova oggi si sono riaperti, dopo mesi di chiusura, per poter dare la possibilità ai maturandi di sostenere l’esame di maturità. Un esame anomalo, visto il momento storico, che ha visto il ritorno dei giovani sui banchi di scuola. Quest’anno l’esame di maturità è costituito da un’unica prova orale, suddivisa in cinque diverse fasi: discussione di un breve testo di letteratura italiana e di un elaborato sulle discipline di indirizzo, in sostituzione delle due prove scritte; colloquio interdisciplinare su un argomento assegnato dalla Commissione d’esame; presentazione dell’esperienza PCTO (percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento – ex alternanza scuola lavoro); domande relative a Cittadinanza e Costituzione. Soddisfatti, anche se emozionati, i ragazzi usciti dall’Itss. “I professori ci hanno aiutato e sono stati comprensivi, comunque la prova non è stata così difficile”