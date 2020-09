Mercoledì Matteo Renzi al Bibiena

MANTOVA Il prossimo 9 settembre alle 17:30 Matteo Renzi sarà a Mantova, al teatro Bibiena, per sostenere la lista di Italia Viva in città, impegnata per la conferma di Mattia Palazzi a sindaco di Mantova. Lo rendono noto, con Italia Viva Mantova, la Ministra per le Pari Opportunità e la Famiglia, Elena Bonetti, e il Deputato Matteo Colaninno.

“Il governo di Matteo Renzi – dichiarano – ha dato un’attenzione particolare alla città di Mantova, lo ha fatto avendone riconosciuto le evidenti eccellenze e anche quelle potenzialità altissime – dalla cultura alla produttività – sulle quali era e resta necessario investire, per i mantovani e per il Paese. Italia Viva sostiene convintamente la candidatura di Mattia Palazzi non solo per confermare un percorso di buona amministrazione ma per rilanciare un progetto di ulteriore sviluppo. Italia Viva offre alla città di Mantova a fianco del sindaco Palazzi una visione di futuro chiara: investimento in cultura, lavoro, infrastrutture, nelle relazioni di comunità e nelle nuove generazioni”.

Per offrire alla città nuove opportunità e nuove prospettive serve osare ripartire, con ancora più slancio. Riconsegnare la concretezza della speranza, la possibilità di un futuro migliore alla nostra città e alle persone è l’impegno di tutta la comunità di Italia Viva. La presenza a Mantova di Matteo Renzi è il segno concreto di questo impegno.