Ginnastica – Polisportiva Eremo, riparte l’attività

CURTATONE La Polisportiva Eremo ricomincia la nuova stagione nella palestra di via R. Sanzio 1 all’Eremo, con le seguenti discipline, orari e date: Ginnastica Artistica: a) per bambine di 4/6 anni, il lunedì dalle 16.30 alle 17.30 e il mercoledì dalle 16.15 alle 17.15; 7/9 anni il lunedì dalle 17.30 alle 18.30 e il mercoledì dalle 17.15 alle 18.15; 9/11 anni il lunedì dalle 18.30 alle 19.45 e il giovedì dalle 18 alle 19.15 – b) per agoniste delle scuole elementari, il martedì dalle 17 alle 18.30, il giovedì e il venerdì dalle 16.30 alle 18; delle scuole medie e superiori, il martedì dalle 15 alle 17, il giovedì dalle 16.30 alle 18 e il venerdì dalle 15 alle 16.30. Si inizia lunedì 7.

Giocodanza per bambine/i: a) di 3/4 anni, il lunedì dalle 16 alle 17 e il mercoledì dalle 16.15 alle 17.15; b) di 5 anni, il martedì dalle 17 alle 18 e il giovedì dalle 16.15 alle 18.15; c) di 6/7 anni il martedì dalle 18 alle 19 e il giovedì dalle 17.15 alle 18.15. Si inizia lunedì 14.

Danza Classica per bambine/i: a) di 8 anni, il lunedì dalle 17 alle 18 e il mercoledì dalle 17.15 alle 18.30; di 9/10 anni, il lunedì dalle 18 alle 19 e il giovedì dalle 18.15 alle 19.15. Via lunedì 14. Bootybarre lunedì e mercoledì dalle 19 alle 20, martedì e giovedì dalle 20 alle 21; Bootybarre bounce il giovedì dalle 19 alle 20; barre-less il martedì dalle 19 alle 20. Si inizia lunedì 14.

Karate: per tutte le età a partire dai 7 anni, ogni mercoledì e venerdì dalle 18 alle 19. Si inizia mercoledì 9 settembre.

Ginnastica di mantenimento per tutte le età ogni lunedì e giovedì dalle ore 20 alle 21. Si inizia giovedì 1 ottobre.

Ginnastica posturale specifica di lunga vita per i giovani di ieri ogni martedì e venerdì mattina dalle ore 8.45 alle 9.45. Si inizia venerdì 2 ottobre.

Allenamento funzionale, stretching completi ogni venerdì dalle ore 20 alle 21.30. Si inizia venerdì 18 settembre.

Hatha Yoga ogni martedì dalle 12.45 alle 13.45 e dalle 18.45 alle 20. Si inizia martedì 15 settembre. Tutti i corsi saranno tenuti da docenti qualificati e nel rispetto dei protocolli per la sicurezza in emergenza Covid-19. Per informazioni e iscrizioni: tel. 389/4776363.