Monitoraggi fiume Mincio: presentazione degli stati di avanzamento

MANTOVA Giovedì 18 dicembre, nella sede del Parco del Mincio, si svolge l’incontro di presentazione degli stati di avanzamento delle attività conoscitive e di monitoraggio quali-quantitativo del fiume Mincio, condotte dall’Università degli Studi di Trento nell’ambito della convenzione tra il Parco regionale del Mincio e Regione Lombardia finalizzata alla caratterizzazione dello stato delle risorse idriche. Le attività concorrono all’attuazione dell’Azione 3 “Incremento e migliore gestione delle portate transitanti nel fiume” del Contratto di fiume Mincio. L’appuntamento è in programma dalle ore 10:30 alle ore 12:30.Dopo i saluti istituzionali, interverranno: Marco Tubino, docente presso il Dipartimento di Ingegneria Civile Ambientale e Meccanica Università degli Studi di Trento; Luca Adami, ricercatore presso il Dipartimento di Ingegneria Civile Ambientale e Meccanica Università degli Studi di Trento; Maria Cristina Bruno, Ecologa e Ricercatrice in Idrobiologia presso la Fondazione Edmund Mach; Riccardo Salucci, Dipartimento di Ingegneria Civile Ambientale e Meccanica Università degli Studi di Trento.